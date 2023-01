Sono scattati stamattina all’ alba controlli serrati da parte della polizia municipale in alcune abitazioni di Palma Campania, in modo particolare in località Vicoletto Russo dove risiedono e dimorano alcuni cittadini stranieri di provenienza BGD. Durante il controllo sono emerse oltre a carenze igienico sanitarie e sovraffollamento, anche problematiche in merito all’ inagibilita’ a carico dell’immobile in oggetto. Data la situazione nelle prossime ore sarà emanata un’ ordinanza di sgombero dell’ abitazione:

“CONTROLLI. NON CI FERMIAMO

Anche stamattina, all’alba, insieme alla nostra Polizia Municipale, abbiamo controllato un immobile in via San Felice. Abbiamo riscontrato condizioni igienico sanitarie precarie e inagibilità dei locali oltre che il sovraffollamento abitativo.

In queste ore stiamo predisponendo ordinanza di sgombero dell’abitazione.”

A postare è il Primo Cittadino Nello Donnarumma, che continua la sua attività di controllo soprattutto in termini di legalità sul territorio palmese: un territorio che ,come è noto, negli anni passati è stata sempre etichettata come terra di nessuno, dove sovraffollamento e illegalità fungevano da collante per un’immigrazione incontrollata e spesso che andasse ben oltre i canoni della legalità, creando un vero e proprio sistema a discapito di ogni forma di integrazione fattibile attraverso il rispetto delle norme.