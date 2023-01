I rifiuti pericolosi e non pericolosi sono un problema sempre più pressante per la salute dell’ambiente e per la sicurezza della popolazione. In questo caso, i carabinieri Forestale della stazione di Roccarainola, unitamente a quelli della stazione di Cicciano e della Compagnia di Nola, hanno effettuato dei controlli sul territorio per prevenire lo sversamento illecito dei rifiuti e hanno deferito in stato di libertà due soggetti del posto, entrambi 60enni, per gestione illecita di rifiuti.

Le due officine meccaniche in questione risultano essere trovate in possesso di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui ammortizzatori esausti, parti di motore, guaine e oli esausti, tutti privi della necessaria documentazione e dei formulari di smaltimento. Questo è un chiaro esempio di come la gestione illecita dei rifiuti possa mettere a rischio la salute dell’ambiente e della popolazione.

E’ importante che le autorità competenti continuino a monitorare il territorio per prevenire e sanzionare questo tipo di comportamenti illeciti. Inoltre è importante che le aziende e i privati cittadini siano educati e sensibilizzati alla corretta gestione dei rifiuti, perché solo così si può garantire un ambiente più sano e sicuro per tutti.