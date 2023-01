La procedura per richiedere il bonus di 600 euro al mese per assistenza domiciliare è molto semplice. Gli utenti interessati devono essere residenti nella regione Piemonte, possedere un Isee di tipo sociosanitario che non supera i 50.000 euro e presentare la domanda con il proprio CNS, CIE o SPID. La domanda può essere presentata durante uno dei 4 sportelli trimestrali stabiliti dalla Regione. I primi due sportelli sono programmati per il periodo tra gennaio e luglio 2023, mentre gli ultimi due tra agosto 2023 e gennaio 2024.

Il bonus di 600 euro al mese è destinato ai cittadini che hanno bisogno di assistenza educativa per i propri figli non autosufficienti, oppure per le spese di assistenza familiare per anziani o disabili. La somma può essere utilizzata per comprare servizi di assistenza familiare ed educativa. Il bonus potrà essere goduto per un massimo di 2 anni.

La Regione Piemonte ha fatto sapere che il bando per il 2023 non è ancora stato pubblicato, ma che verrà pubblicato a breve. Nel frattempo, gli utenti interessati possono prepararsi presentando la domanda durante uno dei 4 sportelli trimestrali previsti.