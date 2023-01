La nuova furbata degli automobilisti disonesti, vernice bianca riflettente grattata dalla targa per renderla meno visibile ed evitare multe o essere rintracciati. Borrelli: “Fenomeno vergognoso che abbiamo segnalato alle autorità, siano puniti a dovere coloro che compiono azioni simili a discapito della sicurezza pubblica”

“In Campania gli automobilisti disonesti ne inventano una nuova ogni giorno. Come segnalatoci da numerosi cittadini, la nuova furbata architettata da questi cialtroni consiste nel grattare via la vernice bianca riflettente dalla targa. In questo modo, soprattutto di sera, diventa praticamente illeggibile, e quindi risulta difficilissimo per autovelox o forze dell’ordine individuarla. Un modo barbaro per eludere il codice della strada, e quindi per rendere le strade meno sicure, zeppe di incoscienti che pensano più a come evitare una multa che a guidare in maniera sicura e civile. Abbiamo segnalato il fenomeno alle autorità preposte chiedendo di incentivare i controlli sulle targhe e di punire a dovere coloro che compiono azioni simili a discapito della sicurezza pubblica”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.