Il Bonus Caldaia 2023 è un incentivo fiscale che prevede una detrazione del 50 o del 65% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico presso la propria abitazione. Il massimo di spesa per questo sostegno è di 100mila euro e il rimborso della detrazione avviene in dieci anni con importi dello stesso valore. Possono richiedere il bonus sia i privati cittadini italiani, sia i titolari di un’impresa, sia gli enti pubblici e privati, le associazioni di professionisti, le cooperative di abitazioni e gli Istituti autonomi per le case popolari.

La domanda deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data dei lavori e comprendere i costi sostenuti, le informazioni e le caratteristiche del nuovo impianto e le copie di bonifici, fatture o altro. La domanda deve essere inviata all’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.