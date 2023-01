L’altra notte un incidente stradale ha sconvolto la zona di San Martino al Vomero, a Napoli, in via Bonito. Fortunatamente, la guidatrice della vettura coinvolta è rimasta illesa, nonostante l’auto abbia perso il controllo, urtato un ostacolo e si sia ribaltato più volte finendo la sua corsa a “testa in giù”. La polizia municipale ha prontamente inviato i soccorsi sul posto, con il comandante Antonio Muriano e il suo team del reparto infortunistica stradale, insieme a un’ambulanza del 118. La donna è medicata e, precauzionalmente, accompagnata al pronto soccorso del Cardarelli per accertamenti.

Attualmente, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e gli agenti stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. A questo scopo, hanno chiesto di acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La ragazza alla guida dell’auto, ancora sotto shock, non è riuscita a raccontare con esattezza la dinamica dell’incidente e si aspetta che abbia ripreso il controllo per poterla ascoltare.

In ogni caso, la cosa più importante è che la donna sia illesa e che le autorità stiano facendo tutto il possibile per stabilire le cause dell’incidente e prevenire eventuali futuri eventi simili.