La donna, di 52 anni e residente a Napoli, con precedenti penali, è finita denunciata dalla polizia per danneggiamento aggravato a seguito dell’episodio avvenuto nell’ospedale Villa Betania. I fatti risalgono a ieri sera, quando gli agenti del Commissariato di Ponticelli sono chiamati presso il pronto soccorso dell’ospedale per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso che la donna aveva preteso di essere visitata senza aspettare il proprio turno, causando così una reazione di insoddisfazione tra gli altri pazienti in attesa e il personale dell’ospedale. In seguito, la donna ha iniziato a dare in escandescenze, inveendo contro le persone in attesa, prendendo a calci e pugni la porta d’ingresso del presidio ospedaliero e danneggiando il tabellone delle informazioni affisso al muro della sala d’attesa.

Gli agenti l’hanno identificata e denunciata per danneggiamento aggravato, poiché i suoi comportamenti hanno causato danni alla struttura ospedaliera e hanno creato una situazione di tensione e disagio per gli altri presenti. La donna potrebbe essere passibile di una pena più severa per aver commesso un reato in un contesto sanitario, inoltre le sue precedenti potrebbero incidere sulla valutazione del caso.

E’ importante sottolineare che tutti dovrebbero rispettare le regole e le procedure in un contesto sanitario per garantire il benessere e la sicurezza di tutti, comportamenti aggressivi e violenti non solo sono inaccettabili ma ledono anche il diritto degli altri di accedere alle cure mediche.