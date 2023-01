Un ciclone di origine polare, chiamato Thor, sta per colpire l’Italia causando un’ondata di maltempo. Secondo Antonio Sano, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, l’alta pressione delle Azzorre dall’oceano Atlantico si sta innalzando fin verso la Groenlandia, portando con sé aria gelida verso il continente fino a raggiungere anche il Mediterraneo centrale e quindi l’Italia.

Martedì 17 gennaio, il ciclone Thor causerà precipitazioni abbondanti e nubifragi in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e soprattutto in Campania, con un alto rischio idrogeologico. Le piogge interesseranno anche gran parte del Nord, e ci sarà neve fino alle vallate alpine con accumuli di 30-40 cm sopra i 1300 metri. Ci saranno anche occasioni per nevicate in pianura, ad esempio a Milano. Inoltre, sugli Appennini ci sarà una nevicata diffusa sopra i 1300 metri.

Il ciclone Thor porterà anche forti venti di Libeccio con raffiche fino a 110 km/h, causando mareggiate sulle coste tirreniche e della Sardegna occidentale. Nei giorni successivi, il ciclone si muoverà verso il Mar Tirreno, raffreddando ulteriormente il clima. La popolazione e le autorità locali sono invitati a prestare attenzione alle previsioni del tempo e a seguire le istruzioni delle autorità per evitare situazioni di pericolo.