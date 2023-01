La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare fino alle ore 9 di domani mattina l’avviso di allerta meteo gialla per le zone 1 e 3. Queste zone comprendono la Piana Campana, Napoli e le Isole del Golfo, oltre all’Area Vesuviana, la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i monti di Sarno e i Monti Picentini. La decisione è presa in considerazione della criticità idrogeologica che permane in queste zone, nonostante l’assenza di precipitazioni sulla fascia costiera centro-settentrionale.

L’avviso di allerta meteo gialla prevede la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, nelle zone interessate. Ciò significa che, sebbene le precipitazioni non siano previste in modo generalizzato, potrebbero verificarsi in alcune zone specifiche con una maggiore intensità e durata. La popolazione delle zone interessate dall’allerta è invitata a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza.

Inoltre, la Protezione Civile raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di prestare particolare attenzione a possibili frane, smottamenti e allagamenti, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico. In caso di emergenza, è importante sapere che esistono numeri di emergenza a cui rivolgersi e a cui fare riferimento.

In generale, in caso di allerta meteo è sempre importante tenere sotto controllo le informazioni fornite dalle autorità e seguire le loro istruzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.