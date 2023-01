Marigliano ha intrapreso un’iniziativa per promuovere l’utilizzo di posate, piatti, bicchieri e scodelle riutilizzabili per i bambini delle scuole locali. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Peppe Jossa, ha fornito ai bambini un kit di questi articoli per “dare un contributo all’ambiente e evitare ogni forma di spreco”. La distribuzione dei nuovi kit è iniziata presso una scuola dell’infanzia del territorio e l’iniziativa è in linea con gli obiettivi stabiliti attraverso l’accordo quadro sottoscritto con l’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana per incidere in maniera più efficace sulla qualità dei prodotti, sui comportamenti alimentari dei bambini e sulla tutela dell’ambiente.

L’Agenzia di Sviluppo ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio per rafforzare le buone pratiche. Questa iniziativa rientra in un accordo quadro che coinvolge anche altri sei comuni del territorio. Il sindaco Jossa ha dichiarato che “dare l’esempio con una politica attenta e consapevole che anche un piccolo gesto può contribuire a salvaguardare e tutelare risorse non inesauribili, rappresenta un imperativo dal quale non si prescinde”.