Stava risalendo sul camion della raccolta rifiuti dal lato della guida dopo aver sistemato i cassonetti, quando è finito centrato dall’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, ovvero Traversetolo, venendo scaraventato a diversi metri di distanza. Non c’e’ stato scampo per l’operaio, un nordafricano di 59 anni, che questa mattina ha perso la vita sulla strada statale in localita’ Botteghino di Parma. Chiara la dinamica, secondo e indagini della Polstrada di Parma, che oltre ai rilievi ha raccolto le testimonianze dell’investitore – un 52enne italiano ora indagato per omicidio stradale – e del collega della vittima, che si trovava con lui al lavoro.

L’operaio lavorava da diversi anni per una cooperativa che presta servizio per conto di Iren, a cui fa capo la raccolta rifiuti della citta’ di Parma. Ad Arezzo a perdere la vita in uno schianto sono stati invece marito e moglie in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la regionale 71 all’altezza di Borgo a Giovi. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale aretina, due auto si sono scontrate frontalmente: nell’urto la coppia, lui 59 anni e lei di 57, è morta sul colpo, mentre sono rimaste ferite due ragazze di venti anni che erano sull’altra vettura.