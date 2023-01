Netflix ha confermato che la sua mossa per non consentire più agli utenti di condividere le password gratuitamente fuori dal nucleo familiare, potrebbe iniziare entro la fine di marzo. A ottobre, Netflix aveva annunciato l’intenzione di modificare la sua politica sulla condivisione delle password e aveva affermato che alla fine avrebbe iniziato a addebitare con un abbonamento alle persone la condivisione degli account, ma al momento non ha fornito una data specifica per l’inizio della nuova politica. Il passaggio alle nuove modalità, ha affermato la società, avverrà in modo graduale. Si tratta di un modo per non causare la fuga degli abbonati e poter continuare il trend positivo dell’ultimo periodo. Nell’ultimo trimestre infatti, profitti e utenti sono cresciuti superando le aspettative e le previsioni.

La società ha inoltre spiegato che sta lavorando per creare nuove funzionalità aggiuntive che migliorino l’esperienza Netflix, come la possibilità degli abbonati di verificare quali dispositivi stanno utilizzando il proprio account e trasferire un profilo su un nuovo account. La condivisione delle password tra non conviventi, seppur non prevista dalla piattaforma, è infatti una realtà estremamente diffusa tra gli abbonati di Netflix. Con un solo account e la sottoscrizione di un abbonamento che prevede la visione in contemporanea di due o più schermi,più utilizzatori usano farlo.