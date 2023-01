Il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, ha lanciato un’iniziativa innovativa per aiutare i cani randagi a trovare una famiglia adottiva. In collaborazione con l’assessore Carlo Sarno, è creata una galleria virtuale dove è possibile consultare le fotografie e le schede anagrafiche dei 31 cani attualmente in custodia presso il rifugio “Pineta Dog”.

La galleria virtuale consente alle persone interessate di scegliere l’animale che desiderano adottare e di conoscere le sue caratteristiche. Una volta scelto il proprio amico a quattro zampe, è sufficiente contattare i numeri di telefono indicati e concordare una visita dal vivo presso il canile. Tuttavia, prima di procedere con l’adozione, sarà verificata la reale volontà della persona di accogliere e accudire uno dei cani a disposizione.

L’iter per l’adozione prevede la registrazione all’anagrafe canina della Regione Campania (tramite un modulo scaricabile dal sito istituzionale) e l’installazione del microchip tramite il servizio veterinario della ASL Na3 Sud. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella tutela degli animali e nell’incremento delle adozioni dei cani randagi.