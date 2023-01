Domani mattina la linea 1 della metropolitana di Napoli subirà un’interruzione del servizio. Questa sospensione riguarderà l’intera tratta Piscinola-Garibaldi e sarà in vigore dalle ore 9.15 alle ore 13.15. La notizia è stata diffusa dall’Anm, l’azienda responsabile del servizio, sui canali social. L’obiettivo di questa interruzione è consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile. Queste prove sono necessarie per garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema metropolitano, che rappresenta una parte importante dei trasporti pubblici a Napoli.

Durante la sospensione del servizio, gli utenti potranno utilizzare le linee di superficie o altri mezzi pubblici per raggiungere la loro destinazione. L’Anm invita tutti gli utenti a pianificare il proprio viaggio in anticipo e a tenere presente questa interruzione del servizio, al fine di evitare eventuali ritardi o inconvenienti.

In generale, questo tipo di prove tecniche è necessario per garantire la qualità e la sicurezza dei servizi pubblici, in particolare delle linee metropolitane. È importante che queste operazioni vengano effettuate regolarmente per garantire un servizio affidabile e sicuro per gli utenti.

