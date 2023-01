La decisione dell’assessore al welfare del Comune di Napoli di non autorizzare l’apertura notturna delle stazioni della metropolitana per i senza tetto in queste giornate molto fredde ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra gli esponenti politici e la società civile. Molti accusano l’amministrazione di non aver fatto abbastanza per proteggere i senza tetto in questi periodi di freddo intenso, e di aver ignorato i loro bisogni fondamentali.

In particolare, l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha accusato l’amministrazione di aver messo in secondo piano i bisogni dei più fragili, concentrandosi invece su questioni meno importanti. Sostiene che le casse del Comune dispongono di abbondanti risorse, ma che queste sono utilizzate per cose opinabili invece che per aiutare i più bisognosi.

In generale, la situazione è considerata molto preoccupante e si chiede all’amministrazione di prendere rapidamente misure per proteggere i senza tetto dalle intemperie in queste giornate così fredde.