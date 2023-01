Lo scorso weekend, la Polizia Locale di Napoli ha effettuato controlli nei locali della movida cittadina in via Chiaia, via Manzoni, Piazzetta Ascensione e via Santo Strato. Durante queste attività, sono rilevate e sanzionate diverse violazioni, come ad esempio attività senza autorizzazione, insegne pubblicitarie non autorizzate e occupazione di suolo non autorizzata. Inoltre, sono effettuati controlli per la regolarità della sosta e sono riscontrati 28 verbali per sosta irregolare. Durante l’incontro di calcio Napoli-Roma, sono sanzionati 11 parcheggiatori abusivi e 4 di essi sono deferiti all’Autorità Giudiziaria per recidive violazioni.

La Polizia Locale ha anche garantito il presidio dell’area circostante lo stadio Maradona, verbalizzando 52 autovetture per sosta irregolare e prelevandone 46. Infine, la municipale ha impiegato 3 pattuglie automontate con 9 operatori per prevenire reati di microcriminalità e l’abusivo svolgimento di mercatini di abbigliamento e materiali usati.

In generale, i controlli effettuati dalla Polizia Locale hanno lo scopo di garantire sicurezza e legalità nei luoghi di svago notturno della città.