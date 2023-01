Episodio di violenza avvenuto a Napoli, in cui un uomo, Corrado Nigro, è finito aggredito fisicamente e preso a pugni al termine di una lite per la viabilità. Nigro stava guidando la sua moto a bassa velocità in una zona della città, quando è affiancato da un’auto che ha iniziato a bussare al finestrino e a lanciargli insulti. Nigro ha reagito mandando loro a quel paese e gesticolando perché non stava intralciando il traffico. A quel punto, il passeggero dell’auto è sceso dalla vettura e ha cominciato a picchiare Nigro finché quest’ultimo non è finito a terra e la sua aggressore se ne è andato, gettando la moto a terra. Nigro ha ringraziato la gente che lo ha soccorso e i paramedici che gli hanno fatto le prime cure.

Il deputato dell’Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli è contattato dalla vittima per denunciare la vicenda, che se confermata dalle indagini sarebbe un esempio del clima di violenza sempre più presente in città. «La violenza gratuita aumenta di giorno in giorno – dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli – in modo impressionante. Ci sono persone pronte a uccidere il prossimo per una sciocchezza».