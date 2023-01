La stazione ferroviaria di Capua è diventata un luogo di memoria per onorare la figura di Carlo Palma, un uomo che ha dimostrato un grande coraggio e spirito di abnegazione nell’affrontare il pericolo per proteggere gli altri. Il 22 luglio scorso, Palma, un dipendente della Direzione Fabbricati Viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana, ha perso la vita mentre inseguiva un ladro presso la stazione ferroviaria di S. Maria Capua Vetere. Era in servizio quel giorno e ha deciso di intervenire nonostante fosse fuori dalla sua zona di competenza, per impedire che il ladro scappasse con il cellulare rubato ad una giovane viaggiatrice. La sua azione ha permesso ad altre persone presenti in stazione di intervenire e fermare il ladro, ma purtroppo non è riuscito a salvare la propria vita a causa di un infarto.

Per onorare la sua memoria e il suo sacrificio, l’azienda e i colleghi di lavoro hanno deciso di installare un’opera ferroviaria, consistente in un carrello di un treno, ed una targa. “Ci lascia un ricordo indelebile di amico e collega che non ha esitato, mentre era in servizio – dice commosso Angelo Lustro, segretario della FIlt-Cgil di Caserta – a rincorrere un ladruncolo. Un gesto che rappresenta lo spirito di abnegazione e attaccamento all’azienda per cui lavorava”.