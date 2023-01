Alcune monete da 2 euro possono avere un valore maggiore rispetto al loro valore facciale a causa della loro rarità o di errori di conio. Molti collezionisti sono alla ricerca di monete da 2 euro con errori di conio o coniate in edizioni limitate per aggiungere alla loro collezione. Tuttavia, è importante notare che il valore di una moneta dipende da molteplici fattori e non sempre le monete menzionate avranno prezzi esorbitanti. Il valore di una moneta dipende dalla sua condizione, dalla sua rarità, dalla domanda e dall’offerta sul mercato.

L’elenco

La moneta da 2 euro coniata in Germania nel 2008 con l’errore dei confini dei paesi dell’Unione Europea, è effettivamente molto rara poiché ci sono solo 30.000 copie in circolazione. A causa della sua rarità, può essere valutata a un prezzo più alto rispetto alla sua quotazione facciale.

Moneta da 2 euro coniata a Monaco nel 2007 per il 25° anniversario della morte di Grace Kelly, potrebbe avere un valore maggiore poiché ci sono solo 20.000 copie in circolazione. Anche se non è così rara come la moneta tedesca, può avere un valore significativo per i collezionisti.

La moneta da 2 euro coniata in Finlandia nel 2004 per celebrare l’allargamento dell’Unione Europea, potrebbe avere un valore maggiore rispetto alla sua quotazione facciale poiché è stata coniata in un numero limitato di 1 milione di esemplari, rispetto alle altre monete da 2 euro.

Moneta da 2 euro coniata per il 75° anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano, può essere più rara poiché ci sono solo 85.000 copie in circolazione, ma non è una delle più preziose tra le monete commemorative.

La moneta da 2 euro coniata in Spagna nel 2012 per il decimo anniversario dell’euro, può avere un valore maggiore se presenta un errore nelle dimensioni delle stelle sul bordo, ma solo una piccola parte delle monete coniate presenta questa anomalia.

Monete da 2 euro coniate a San Marino nel 2004 per la commemorazione del numismatico italiano Bartolomeo Borghesi possono avere un valore maggiore poiché ci sono solo 110.000 copie in circolazione e potrebbero essere richieste dai collezionisti.