Gli agenti de commissariato Portici-Ercolano hanno riscontrato che un esercizio non aveva adottato le misure di sicurezza previste dalle norme per prevenire il gioco patologico e il riciclaggio di denaro. Il titolare del centro scommesse è finito sanzionato per queste violazioni delle norme e potrebbe anche essere soggetto a ulteriori sanzioni amministrative e penali. Inoltre, è segnalato alla Questura per la revoca della licenza di esercizio in quanto il centro scommesse non rispetta le norme per la tutela dei minori e la prevenzione del gioco patologico, avendo trovato minori appunto a giocare alle slot.

E’ importante che i titolari di centri scommesse adottino tutte le misure necessarie per prevenire il gioco patologico e garantire la sicurezza dei minori. Il titolare è quindi sanzionato per non aver impedito l’ingresso nel proprio esercizio di minori di anni 18

e per averne consentito la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro.