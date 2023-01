Un 19enne di Massa di Somma stava percorrendo la strada di Volla via Filichito alla guida della sua auto quando è stato affiancato da una city car. Il conducente di quest’ultima ha fatto cenno al giovane di accostare e, una volta sceso dall’auto, ha esclamato “Mi hai rotto lo specchietto, dammi 200 euro”. Il 19enne, insospettito dalla richiesta, ha proposto di accordarsi avviando le procedure per il risarcimento con l’assicurazione, ma il 29enne napoletano ha rifiutato e ha preteso che il giovane prelevasse subito il denaro da uno sportello ATM. Il 19enne, preoccupato, ha chiamato il padre che gli ha detto di aspettare il suo arrivo e di non fare nulla.

L’appuntamento tra i tre è fissato davanti a un bar di Casalnuovo, Napoli. Durante il tragitto, il padre del 19enne ha visto due pattuglie dei Carabinieri e ha raccontato loro l’accaduto. I militari hanno capito che c’era qualcosa che non andava e hanno raggiunto il 19enne insieme al padre. Dagli accertamenti è emersa una tentata truffa e il 29enne è denunciato.

Questa storia dimostra l’importanza di non fidarsi mai di sconosciuti e di chiedere sempre l’aiuto delle autorità in caso di situazioni sospette. Inoltre, in caso di incidenti stradali, è sempre consigliabile seguire le procedure appropriate, come contattare l’assicurazione e fornire tutte le informazioni necessarie per il risarcimento del danno.