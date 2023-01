Diversi problemi con il servizio mensa delle scuole del Comune di Napoli, tra cui lasagne crude e lasagne carbonizzate somministrate agli studenti. I genitori sono indignati e preoccupati per la qualità del cibo e hanno segnalato l’accaduto alla Municipalità di appartenenza. Il vicepresidente Giuseppe Grazioso ha confermato di aver ricevuto una segnalazione e di aver attivato gli uffici competenti per investigare sull’accaduto. La società Sirio s.r.l. è attualmente la vincitrice del bando per la refezione scolastica, un bando di gara indetto dal Comune di Napoli per un periodo di attribuzione triennale, con l’obiettivo di garantire il servizio sin dal primo giorno e limitare i disagi.

Tuttavia, una commissione di valutazione della qualità dei servizi ancora non è operativa. Grazioso ha dichiarato che la tutela dei bambini e la loro salute è al primo posto e che saranno effettuati controlli per verificare se ci siano stati ammonimenti precedenti.