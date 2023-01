Un protocollo d’intesa siglato tra il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud e rappresentanti della Procura della Repubblica di Nola per gestire le attività di sopralluogo medico legale e necroscopiche. L’intesa è nata dalla necessità della Procura di servirsi di professionisti preparati per affiancare l’autorità giudiziaria nelle fasi del sopralluogo. Il direttore generale Giuseppe Russo ha sottolineato l’importanza della figura del medico legale nei processi investigativi, sia per quanto riguarda gli accertamenti legati al cadavere che per le diverse tracce biologiche rilevabili. La mancata presenza del medico legale può causare la perdita di importanti elementi tanatocronologici che, una volta persi, non saranno mai recuperabili.

Il protocollo prevede che i medici legali garantiscano un turno di pronta disponibilità per l’attività di sopralluogo in collaborazione con la Procura della Repubblica di Nola in caso di morti violente o sospette o di morti in luoghi pubblici. La partecipazione di Maurizio Saliva, specialista in medicina legale dell’ASL Napoli 3 Sud per gli ambiti di specifica competenza forense, ha permesso di mettere a punto il protocollo.