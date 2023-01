La rissa consumatasi nel parcheggio del discopub Glamis di Castel San Giorgio, ha portato al processo di cinque persone. L’accusa per tutti gli imputati è quella di rissa aggravata, con uno di loro che risponde anche di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte del 1 marzo 2022, durante una festa organizzata dal locale per il giorno di Carnevale. I primi segni di tensione si sono verificati all’interno del locale, ma la violenza è consumata all’esterno, nei pressi di un parcheggio. Durante una serie di spinte tra due gruppi di giovani, provenienti da Bracigliano e Nocera Inferiore, uno di loro è colpito da una coltellata alla schiena e ricoverato in ospedale con prognosi riservata. Fortunatamente, il colpo non ha causato danni irreparabili al polmone, ma il ferito ha dovuto rimanere in ospedale per diverse settimane.

A seguito dell’indagine, due ragazzi minorenni sono individuati e arrestati nella fase iniziale delle indagini e stanno svolgendo lavoro di volontariato come “messa alla prova” per estinguere le accuse. Un altro imputato, un 19enne di Nocera Inferiore, è posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Gli altri quattro ragazzi coinvolti nella rissa sono invece sottoposti all’obbligo di dimora.

La rissa del Glamis è un triste episodio di violenza che ha causato gravi ferite a un giovane e ha portato alla accusa di cinque persone. Speriamo che questo caso serva come monito per evitare episodi simili in futuro e che tutti i responsabili vengano giudicati secondo la legge.