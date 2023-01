I Carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno denunciato tre individui per furto aggravato. Si tratta di un 19enne, un 26enne e un 34enne, tutti di Boscoreale e già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso i tre uomini mentre rubavano 50 pedane in ferro dal campo sportivo di San Giuseppe Vesuviano, attualmente in disuso. Le pedane, utilizzate per delimitare le aree di gioco, erano installate nel campo sportivo dal comune e avevano un valore di diverse migliaia di euro.

Durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un furgone sospetto parcheggiato vicino al campo sportivo e, sospettando che qualcosa di illecito stesse accadendo, hanno deciso di investigare. Grazie alla loro tempestiva azione, i militari sono riusciti a sorprendere i tre uomini mentre stavano caricando le pedane sul furgone.

Le pedane sono state immediatamente restituite al comune, legittimo proprietario, e i tre uomini sono stati denunciati per furto aggravato. Il furto è stato scoperto grazie all’attenta sorveglianza e alla tempestiva azione dei Carabinieri, che hanno permesso di recuperare il materiale rubato e di denunciare i colpevoli.