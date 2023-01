Diventano sempre più numerose le discariche disseminate sul territorio napoletano. L’ultima segnalazione fatta al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli arriva da Acerra. “C’è una vera e propria discarica a cielo aperto, con tanto di percolato, nella zona commerciale di Acerra tra l’Ipercoop e il parco commerciale Mandi(chiuso per fallimento).”- ha raccontato il segnalante.

“Abbiamo richiesto un urgente intervento di bonifica.” – dichiara Borrelli assieme a Rosario Visone, portavoce cittadino acerrano del Sole che Ride- “Ovviamente per risolvere in maniera definita il problema degli sversamenti illeciti serve più controllo del territorio anche tramite sistemi di videosorveglianza nonché un inasprimento delle pene per chi inquina e riduce intere aree a discariche. La situazione è sfuggita di mano, bisogna riprendere il controllo”.