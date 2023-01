La tragica morte del piccolo, avvenuta nell’ospedale Pertini di Roma, ha scatenato un’indagine da parte della Procura per chiarire le cause della morte. L’ipotesi di reato al momento è quella di omicidio colposo contro ignoti, con la madre definita come parte offesa. La donna, che aveva chiesto di poter rimanere in più tempo con il figlio appena nato, si sarebbe addormentata durante l’allattamento e non si sarebbe accorta della morte del piccolo che sarebbe avvenuta per soffocamento.

L’autopsia sarà condotta per capire se ci sono state delle cause mediche o altri fattori che hanno contribuito alla morte del bambino. La madre, sconvolta dalla tragedia, si trova attualmente in stato di choc.

La morte di un bambino è sempre una tragedia immane e la perdita di un figlio è un dolore che non si può descrivere a parole. Speriamo che l’indagine possa chiarire le circostanze di questa terribile morte e che la madre possa trovare il supporto e il conforto di cui ha bisogno in questo momento difficile.