Operazione condotta dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione di due donne, G. M. e E. I., mamma e figlia di 50 e 18 anni residenti a Somma Vesuviana. La perquisizione è effettuata in seguito a un’indagine condotta dai Carabinieri, che avevano ricevuto informazioni su un’attività di spaccio di droga nella zona. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato una notevole quantità di droga, tra cui 4 palline di cocaina, 3 dosi di crack, 6 panetti e 2 stecche di hashish, 7 involucri di marijuana, bilancini di precisione e bustine per il confezionamento. Tutte le sostanze stupefacenti erano già pronte per la vendita, il che lascia intendere che le due donne erano coinvolte in un’attività di spaccio di droga su larga scala.

Grazia Marigliano e Emanuela Ippolito sono finite arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti e si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta un importante successo nella lotta contro lo spaccio di droga nella zona, e dimostra che la polizia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.