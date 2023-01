Il sindaco di Terzigno e Torre del Greco, rispettivamente Francesco Ranieri e Giovanni Palomba, hanno annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 17 gennaio, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Campania. La decisione è presa in accordo con i comuni vicini e riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Inoltre, il sindaco di Torre del Greco ha chiuso anche i parchi e i giardini comunali e si riserva di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. La chiusura delle scuole è decisa a causa del bollettino meteo che prevede piogge e temporali di forte intensità per tutta la giornata di domani sull’intero territorio regionale.

Intanto anche Pompei chiude le scuole: Il Sindaco Carmine Lo Sapio ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole e del cimitero per la giornata di domani 17 gennaio 2023.