Anna Maione (foto da Facebbok), una giovane promessa della pallavolo, è stata stroncata da un aneurisma cerebrale all’età di 15 anni. La ragazza, originaria di Sant’Anastasia ma residente a Latina, era conosciuta per il suo talento nello sport e per il suo carattere solare e amichevole. Il 30 dicembre scorso, Anna era insieme alla sua famiglia a Napoli, dove stava visitando alcuni dei tesori culturali della città. Le foto pubblicate sui social la mostravano sorridente e felice, ma purtroppo poco dopo è stato colpita da un malore improvviso.

La morte di Anna ha suscitato profondo dolore e commozione in chi la conosceva, e molti hanno espresso il loro cordoglio sui social. Tra questi, anche il padre Giuseppe, che ha scritto un commovente post su Facebook in cui dice che Anna ora è “tra gli angeli della pallavolo”. Anche la società sportiva Pianeta Volley Aprilia, dove Anna giocava, ha espresso le sue condoglianze, definendola “una Stella in mezzo agli Angeli”.

Anna Maione lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua prematura scomparsa rappresenta una tragica perdita per la pallavolo e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e ammirata per il suo talento e il suo spirito indomito. Sarà sempre ricordata come una giovane donna straordinaria, piena di vita e di speranza.