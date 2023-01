La Fegica riduce da 60 a 48 ore lo sciopero dei benzinai. Il sindacato, “con senso di responsabilità”, raccoglie così l’invito, rivolto oggi dal Garante sugli scioperi. La protesta dunque si svilupperà ora dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio. “Fegica – si legge nella nota- prende atto con soddisfazione della dichiarazione di legittimità, riferita alla proclamazione di sciopero nazionale della categoria, della Commissione di Garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi essenziali. Al contempo, accogliendo la sollecitazione della medesima Autorità, con senso di responsabilità e con la volontà di limitare ogni disagio per i cittadini/consumatori, annuncia formalmente di ridurre da 60 a 48 ore la durata dello sciopero già proclamato. Al momento, quindi, l’iniziativa di sciopero è compresa tra le 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio 2023”.

Il garante in tal senso aveva chiesto appunto una riduzione magari anche maggiore per evitare code nei giorni precedenti e per non lasciare a secco chi ha necessariamente bisogno di spostarsi con i mezzi propri.