I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 45enne napoletano già noto alle forze dell’ordine per resistenza e interruzione di pubblico servizio. La vicenda è avvenuta in mattinata nell’ufficio postale di via d’Annunzio a Bagnoli, dove l’uomo si era trattenuto nella sala d’attesa e aveva chiesto denaro ai clienti presenti. Non soddisfatto delle risposte ricevute, l’uomo ha iniziato a creare scompiglio e a causare fastidio ai clienti dell’ufficio postale.

La direttrice dell’ufficio, preoccupata per la situazione, ha deciso di intervenire chiedendo all’uomo di allontanarsi dall’ufficio. Tuttavia, la reazione dell’uomo è stata immediata e violenta, ha iniziato ad insultare e minacciare la donna con parole volgari e ha preso a calci il distributore automatico di biglietti che regolava i turni.

I clienti dell’ufficio postale, impauriti dalla scena, hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora in preda alla sua ira, continuando ad urlare e a creare scompiglio. Nonostante i tentativi dei carabinieri di calmarlo, l’uomo ha continuato a resistere all’arresto, ma alla fine lo hanno bloccato e condotto in caserma.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e interruzione di pubblico servizio e si trova ora in attesa di giudizio. La sua condotta violenta e aggressiva ha causato un notevole disagio ai clienti dell’ufficio postale e alla direttrice dello stesso, che ha dovuto fare i conti con una situazione difficile e spiacevole. Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza delle forze dell’ordine e del loro intervento tempestivo per garantire la sicurezza e la tranquillità delle comunità.