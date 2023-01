Un episodio di violenza è avvenuto nella città di Napoli, in corso Umberto I, dove un 35enne di origini marocchine, in situazione irregolare sul territorio italiano, ha colpito un 53enne napoletano con un pugno, causandogli la frattura del setto nasale. La vittima è il portiere di uno stabile con cui l’aggressore aveva litigato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’episodio è avvenuto intorno alle ore 20:00. Il 53enne, dopo essere rimasto colpito, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Poco dopo, i militari della Stazione Napoli San Giuseppe hanno intercettato l’aggressore in Via Marina. Nonostante la resistenza opposta dal 35enne, è bloccato e denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Questo episodio di violenza ha causato sconcerto e preoccupazione nella comunità locale, che chiede maggiore sicurezza e controllo del territorio. I carabinieri hanno confermato che stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali complici o moventi dell’aggressione.