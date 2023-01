Sorpreso in zona Arenaccia con una pistola giocattolo, è denunciato a piede libero. Si è conclusa così la lite furibonda all’interno dell’ufficio postale di vico Polveriera. Ecco la ricostruzione finale della vicenda. L’altro ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti nella strada per la segnalazione di una lite tra due uomini nei pressi di un ufficio postale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato e identificato uno di essi per un 43enne napoletano, sottoposto alla misura della libertà vigilata, e hanno accertato che lo stesso, poco prima, per una lite scaturita dal suo tentativo di saltare degli utenti alle Poste, dopo aver inveito contro l’altro era andato a casa per prendere una pistola.

Ma al ritorno l’altra persona si era allontanata. I poliziotti, dopo averlo identificato, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dove hanno rinvenuto una pistola giocattolo priva di tappo rosso.