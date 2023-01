Blocchi stradali sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani che stanno mandando in tilt il traffico sull’arteria da questa mattina. L’azienda di Somma Vesuviana ha infatti annunciato licenziamenti, una crisi che torna dopo qualche anno quando sembrava che con il sostegno anche delle istituzioni il peggio fosse passato. Invece niente da fare, e adesso i lavoratori non possono fare altro che protestare. Intanto il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno ha scritto al prefetto di Napoli ed al governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Nella missiva il primo cittadino ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla decisione della Dema di ridurre i suoi poli produttivi in provincia di Napoli. Il sindaco ritiene che questo rappresenti un grave colpo per l’economia locale e una minaccia per il futuro economico, produttivo e sociale della sua città. Egli chiede un intervento governativo per proteggere i lavoratori e la comunità e invita le due istituzioni a intercedere con il governo centrale per aprire un tavolo di negoziazione. Il sindaco considera il lavoro una fonte di dignità e ritiene che non si debba lasciare nulla di intentato per proteggere i lavoratori.