Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli si è detto molto vicino ai 176 lavoratori del settore della grande distribuzione che rischiano il licenziamento. La situazione, secondo il deputato, è molto critica e rappresenta una nuova ferita per un’area già duramente colpita dalla recessione economica. Borrelli ha espresso la sua solidarietà ai lavoratori che si sono visti comunicare l’avvio delle procedure di licenziamento, dopo il periodo di cassaintegrazione, e ha espresso la propria preoccupazione per le 176 famiglie che potrebbero restare senza reddito a causa di questa situazione.

Borrelli ritiene che sia importante fermare questo licenziamento a tutti i costi e ha chiesto la convocazione di un tavolo istituzionale per scongiurare un evento che potrebbe diventare un nuovo “caso Whirlpool”. Il deputato ha espresso la propria preoccupazione per gli equilibri sociali ed economici della provincia di Napoli, che continua a subire una vera e propria emorragia occupazionale. Borrelli si è detto pronto a impegnarsi affinché questa vicenda trovi una soluzione positiva per i lavoratori e le loro famiglie.