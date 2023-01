Si chiama Giuseppina Z. la 43enne rimasta ferita questa mattina intorno alle 11.00 vicino ad una boutique al II viale Melina a Portici. La donna è la sorella di Tommaso Z., pregiudicato, ritenuto vicino al clan Vollaro attivo in città. L’uomo finì destinatario di un decreto di fermo il 7 ottobre 2011 insieme ad altri due presunti esponenti del clan Vollaro con l’accusa di estorsioni ai commercianti. La donna, da quanto si apprende, l’hanno portata all’Ospedale del Mare di Napoli non in pericolo di vita.

Un proiettile è penetrato nel gluteo e si è conficcato nella gamba destra. Proseguono le indagini della Polizia per chiarire la dinamica e risalire al movente. Un ausilio alle indagini potrebbe essere fornito dalle telecamere di videosorveglianza della zona.