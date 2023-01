“Il ruolo delle donne durante la guerra”, è il titolo del convegno organizzato dal Rotary Club Ottaviano che si terrà venerdì 27 gennaio con inizio alle 18 presso l’aula consiliare “Pasquale Cappuccio” del Comune di Ottaviano, in piazza Municipio. Introdurrà e modererà l’avvocato Antonello D’Antonio, presidente del Rotary Club Ottaviano, mentre relatori saranno il professor Biagio Simonetti del Rotary Club “Ulisse” Napoli, docente dell’Università del Sannio, la professoressa Rossella Del Prete, presidente del Rotary Club Benevento, docente dell’Università del Sannio, professoressa Fiorella Saviano dell’Istituto comprensivo D’Aosta di Ottaviano e la professoressa Natalia Shyriaieva dell’Università di Kharkiv (Ucraina).

Proprio la presenza di Natalia Shyriaieva, docente universitaria ucraina, rappresenterà l’occasione per fare riflessioni e ascoltare testimonianze dirette sugli orrori della guerra in atto e sul fondamentale ruolo della donna in un momento così delicato della nostra storia.