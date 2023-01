Il nuovo anno porta con sé alcune novità per quanto riguarda la legge di Bilancio emanata dal nuovo governo di centro-destra. Tra queste, l’aumento delle pensioni, le modifiche al bonus trasporti e il bonus ai diciottenni, anche per merito scolastico. Tuttavia, la situazione economica rimane precaria a causa del tasso di inflazione ancora elevato, rendendo difficile arrivare a fine mese e pagare le bollette sempre più alte. Tra i bonus confermati nel 2023 c’è quello sull’acquisto della prima casa under 36.

Un’altra novità è il bonus di 500 euro per gli insegnanti precari, attraverso la Carta docente. Questa permette di acquistare libri, computer, ticket per teatri, musei e corsi. La Corte di giustizia ha deciso che anche i docenti precari hanno diritto ad avere questa carta, nonché gli arretrati, a causa dell’atteggiamento discriminatorio avuto fino ad ora nei loro confronti. L’indennità è promossa dal Ministero dell’Istruzione per favorire la formazione di docenti di ruolo, e per questo il ministero dovrà pagare non solo le carte ma anche gli arretrati a tutti i docenti precari.

In generale, questa decisione rappresenta una svolta per gli insegnanti precari, che finalmente avranno accesso a questo bonus che permetterà loro di migliorare le proprie prestazioni lavorative e investire in formazione continua.