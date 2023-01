Il Governo sta prendendo provvedimenti per fornire un sostegno universale agli anziani non autosufficienti. Oggi in Consiglio dei ministri sarà approvato uno schema di disegno di legge che regolerà le politiche in materia. Dopo l’approvazione e l’emanazione di un paio di decreti attuativi sarà possibile usufruire di questa nuova prestazione, che assorbirà l’accompagnamento e altri servizi finora offerti. Il decreto stabilisce disposizioni che delegano al Governo l’obiettivo di proteggere la dignità e promuovere le condizioni di vita, cura ed assistenza delle persone anziane. Si tratta di riconoscere, riordinare, semplificare e coordinare le normative esistenti in materia di assistenza sociale, sanitaria ed socio-sanitaria a favore della popolazione anziana.

Per promuovere il potenziamento degli aiuti alle persone anziane non autosufficienti, si prevede l’introdurre una nuova forma di assistenza universale graduata in base al bisogno. Essa può essere erogata sotto forma di trasferimento monetario o servizi alla persona, a scelta del destinatario. Inoltre, quando viene fruita questa nuova prestazione assorbe l’indennità di accompagnamento.