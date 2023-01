La Commissione Europea, il 5 gennaio scorso, ha proposto un regolamento di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La richiesta era presentata il 7 gennaio 2018 dalla società Ynsect NL B.V. per l’immissione sul mercato dell’Unione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso delle larve di Alphitobius diaperinus congelate, in pasta (macinate), essiccate e in polvere (macinate) come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale, e in polvere negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta.

Le larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere sono quindi ora autorizzate a essere immesse sul mercato dell’Unione e sono inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento solo la società Ynsect NL B.V. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.