Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso la sua preoccupazione per l’aumento significativo del prezzo della benzina nel corso del suo consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Ha accusato il governo di non aver fatto alcun intervento per ridurre la tassazione che incide sul prezzo della benzina e di essere incoerente con le promesse fatte in precedenza di ridurre le tasse sulla benzina.

De Luca ha anche sottolineato che l’aumento del prezzo della benzina ha un impatto sui prezzi dei prodotti alimentari, poiché il costo del trasporto di questi prodotti aumenta quando il prezzo della benzina aumenta. Ha quindi previsto che nei prossimi mesi ci saranno non solo maggiori costi per la benzina, ma anche ulteriori aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari.