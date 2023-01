Nella notte, una banda di ladri ha perpetrato un colpo grosso in una concessionaria di automobili a Flumeri. I malviventi, con grande audacia e precisione, sono riusciti a rubare tre costosissime autovetture: una Maserati, una Audi e una BMW. Oltre alle tre vetture di lusso, si sono anche impossessati di parti di carrozzeria e di denaro contante, il tutto per un bottino di notevole valore.

La scena del crimine è stata immediatamente presa in carico dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno avviato un’indagine per cercare di risalire all’identità dei ladri e recuperare le auto rubate. I militari hanno eseguito un accurato sopralluogo nella concessionaria alla ricerca di tracce utili per le indagini, come impronte digitali, fibre tessili e altri indizi.

La banda sembra essere molto organizzata e ben informata sui sistemi di sicurezza della concessionaria, il che rende le indagini più complesse. Tuttavia, i Carabinieri stanno lavorando a stretto contatto con le altre forze dell’ordine per condurre un’indagine a tappeto e identificare i responsabili del furto.