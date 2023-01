Il funerale di Antonella Fragiello, una giovane donna di 37 anni scomparsa a causa di un tumore, si è tenuto ieri nella chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno. La Fragiello era nota per la sua partecipazione a Miss Italia nel 2004, dove ottenne il titolo di Miss Benessere Orogel. Negli anni successivi aveva lavorato come modella e volto noto per diverse campagne pubblicitarie. Alla cerimonia funebre hanno partecipato amici, parenti e residenti del quartiere, oltre a molti palloncini bianchi e applausi al passaggio del feretro. Il marito della Fragiello, Carlo, ha letto una lettera commovente in cui ricordava il patto che avevano fatto per la guarigione e il dolore causato dalla sua improvvisa scomparsa.

«Il giorno del nostro matrimonio mi scrivesti una lettera. Facesti un patto con Gesù: volevi

guarire, guarire per me, per noi tutti. Ma alla fine non ce l’hai fatta. Te ne sei andata

così, dall’oggi al domani, senza darmi il tempo di stringerti ancora e riempirti di baci. La tua assenza fa male, amore, fa tanto male. La tua assenza fa rumore. Questa casa è vuota. Nulla intorno a me ha più sapore». «… Oggi dovrei solo dirti grazie dal profondo del mio cuore Grazie di tutto amore mio. Grazie di aver scelto me come tuo compagno di vita su questa Terra. Per me è stato un onore averti accanto, poterti amare…».