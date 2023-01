La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla per le zone Piana Campana, Napoli, isole del Golfo, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini per ulteriori 24 ore. Ciò significa che c’è ancora una criticità idrogeologica per piogge e temporali sulla fascia costiera, che potrebbero causare rovesci o temporali locali. La perturbazione, che inizierà alle 23:59 di oggi, domenica 22 gennaio, interesserà principalmente la parte centro-settentrionale della regione, comprese le isole del Golfo di Napoli.

Tuttavia, le condizioni meteo sono in generale in miglioramento e per tutte le altre zone, sempre a partire dalle 23:59 di oggi, si passerà alla fase verde (assenza di criticità). La Protezione Civile raccomanda comunque di prestare attenzione alle condizioni meteo e di seguire attentamente gli aggiornamenti.