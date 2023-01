L’ascesa produttiva della Stellantis a Pomigliano è davvero notevole. Ieri la società ha annunciato ai sindacati l’uscita definitiva dalla cassa integrazione di altri 1600 dipendenti, che si aggiungono ai 1360 già liberati nelle scorse settimane. Questo significa che l’azienda sta riprendendo la produzione a pieno ritmo. La data del 23 gennaio sarà una data storica per lo stabilimento, poiché scatterà il secondo turno di produzione dell’Alfa Romeo Tonale. Finora, dall’avvio della nuova linea di montaggio a maggio, si lavorava su un solo turno e a ritmi non altissimi. Tuttavia, gli ordini per il nuovo suv del Biscione sono aumentati in modo significativo, e il Tonale sta diventando una vera e propria star. La produzione giornaliera raggiungerà quota 350 vetture.

Il 2022 ha segnato un record per lo stabilimento di Pomigliano, con un aumento del 34% rispetto al 2021 e un totale di 165mila vetture prodotte (di cui 125mila Panda e 20mila Tonale). Questo successo dimostra che la Stellantis sta investendo efficacemente in tecnologie e risorse umane per garantire una produzione di qualità e una crescita sostenibile.