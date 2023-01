I recenti scontri tra tifosi a Pagani hanno portato alla distruzione di un bus e alla grave danneggiamento di un edificio. Il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli si è recato a Pagani per sostenere le vittime dell’incendio, tra cui Anna e Valerio, cui è finita distrutta la casa, e Vittorio, a cui è hanno distrutto il negozio di cosmetici. Borrelli ha chiesto che le vittime siano risarcite immediatamente e che sia dato loro un alloggio temporaneo. Ha anche chiesto che tutti i responsabili, dai facinorosi a chi ha organizzato la trasferta dei tifosi e chi ha autorizzato il loro passaggio in quella zona, vengano puniti.

“Il balcone sta cedendo, le finestre non ci sono più. Non c’è più energia elettrica né acqua calda e lì non possiamo restare, stiamo dormendo a casa di mia mamma. Qualcuno in città avrebbe voluto dar vita ad una colletta ma abbiamo declinato l’offerta, vogliamo solo ciò che ci spetta”, ha raccontato Anna.