I vigili del fuoco sono ancora impegnati al Molo Santa Lucia del porto di Palermo per l’incendio che ha colpito i locali garage di un traghetto della linea Palermo-Napoli. L’incendio si è sviluppato sabato notte mentre il traghetto era ormeggiato al molo Santa Lucia e ha interessato uno dei garage posti a prua, coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati. I passeggeri sono scesi immediatamente e senza conseguenze.

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per spegnere il fuoco e per evitare ulteriori danni. L’incendio è stato difficile da controllare a causa della sua posizione all’interno del garage del traghetto e delle difficoltà logistiche per raggiungere il luogo. La squadra di soccorso ha lavorato in condizioni difficili, con fumo e calore intenso, ma è riuscita a circoscrivere il fuoco e a evitare che si estendesse ad altre parti del traghetto.