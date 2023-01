Un grande party per i 17 anni compiuti da una delle ragazze della comitiva, ma purtroppo il destino aveva altri piani. La Fiat 500 su cui viaggiavano tre ragazzi e due ragazze, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, si è schiantata in via Nomentana a Tor Lupara, una frazione di Fonte Nuova. L’auto è prima finita contro un palo della luce e poi contro un albero, ribaltandosi diverse volte sull’asfalto. Non c’è stato nulla da fare per Valerio Di Paolo, 21 anni, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti (questi ultimi due cugini, erano cresciuti insieme) e Flavia Troisi, tutti 17enni e morti sul colpo. Giulia Sclavo, anche lei 17enne, è morta poche ore dopo essere trasportata al Policlinico Umberto I di Roma. Leonardo Chiapparelli, 21 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La comitiva di amici era andata a festeggiare il compleanno di Flavia in un locale, il Dk 33, che si trova a Fonte Nuova, in via Nomentana 333. Dopo la serata, erano tornati a prendere la 17enne nel bar dove lavorava con la 500 di Di Paolo, l’auto era intestata alla madre. Dopo la festa, dovevano tornare a piazza Varisco per prendere l’auto di uno dei ragazzi e tornare a casa. Purtroppo, al momento dell’incidente erano in sei nell’auto omologata per 4 persone. Il dramma si è consumato alle 2,30 della notte scorsa in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, in un punto tristemente noto perché già in passato è stato teatro di altri incidenti mortali.