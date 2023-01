Tre uomini della provincia di Napoli, tra cui padre e figlio, sono finiti condannati dalla Corte d’appello di Bolzano per aver costituito un’associazione dedita a sistematiche frodi dell’Iva e all’evasione dell’accisa sui prodotti alcolici. Tramite un carosello fiscale, i tre uomini commercializzavano grossi carichi di birra eludendo Iva e accise. L’organizzazione, che prevedeva continui transiti di Tir carichi di birra tra l’Italia e l’Austria, era scoperta e sgominata dalla polizia in Alto Adige.

Uno degli imputati è condannato in appello a 2 anni ed 8 mesi, suo figlio a 2 anni e 2 mesi ed un loro complice a 5 mesi. Durante le indagini, nel 2018, era emerso che uno dei tre uomini percepiva in Campania anche il reddito di cittadinanza, grazie al fatto che non aveva ovviamente dichiarato la sua attività illecita e molto fruttuosa.